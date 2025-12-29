「ガールズグランプリ2025」は29日、平塚競輪11Rで争われ、絶対女王の佐藤水菜（27＝神奈川・114期）が誰も寄せ付けない走りで優勝。2年ぶりにガールズGPを制し、賞金1530万円を獲得した。また、これで25年全てのG1に加え、ガールズGPも制したことになり、年間グランプリスラムという大偉業を達成した。児玉碧衣（30＝福岡・108期）は5着に終わった。最終Hでは佐藤の後位2番手に収まり、大チャンスと思われた。しかし、B過ぎ