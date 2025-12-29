（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）は29日、来年2月2日から、夜間の南行き列車を週6本増発すると発表した。高鉄として初めて台中（中部・台中市）を通過する列車を設定するなど、新たな停車パターンを採用する。高鉄によると、増発は旅客の増加に対応するもの。1週間の運行本数は1134本（南行き566本、北行き568本）になる。月曜日から金曜日まで、南港（台北市）を午後10時に出発する左営（南部・高雄市）行きを増発する