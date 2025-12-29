（台北中央社）台北市内で起きた無差別襲撃事件を受け、陳世凱（ちんせいがい）交通部長（交通相）は29日、事件の再発防止と対応力向上のため、関連の防災基準を3カ月以内に制定する方針を明らかにした。台湾鉄路（台鉄）や台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）、各地のメトロ（MRT）、空港、港のいずれにも適用するとしている。立法院（国会）交通委員会での答弁。元日や旧正月（春節、来年は2月17日）の連休を控え、各交通機関の乗り場