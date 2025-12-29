（台北中央社）外交部（外務省）は29日、中国人民解放軍が台湾周辺で軍事演習を始めると発表したことを受けて報道資料を発表した。中国がルールを基礎とする国際秩序に対し再び挑戦を仕掛け、台湾海峡と地域の平和と安定を一方的かつ深刻に破壊しているとした上で、中国に対し、理由なき軍事的挑発行為を直ちにやめるよう呼びかけた。軍事演習は、中国軍で台湾方面を管轄する東部戦区が29日に実施を発表。演習区域は台湾を包囲する