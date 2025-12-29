中学受験本番を年明けに控え、ラストスパートをかける冬休みが始まった。この期間をどのように過ごすべきなのか。中学受験の実情に詳しい人気学習塾「VAMOS」の富永雄輔代表が、冬休みに子どもの実力を最大限に伸ばすためのヒントや保護者の心構えを説く。（進学塾VAMOS代表富永雄輔、構成／ライター奥田由意）冬休みで「もうひと伸び」するために必要な戦略とは？いよいよ冬休みを迎え、中学入試本番まで残すところわずかと