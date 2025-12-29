12月29日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の１回戦で、京都橘（京都）が山梨学院（山梨）と激突。０−０のまま、突入したPK戦の末に５−６で敗れて、姿を消した。この試合で、ヴィッセル神戸への入団が内定している京都橘のエースFW伊藤湊太はベンチスタート。股関節の怪我を抱え、12月に入ってからは右膝を負傷。万全のコンディションではなく、選手権出場も危ぶまれていたものの、「この仲間と１日でも長くプレー