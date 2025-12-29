フリーアナウンサーの皆藤愛子が来年2月、“16年ぶり”となる写真集を発売することが分かった。「12月25日、皆藤さんは自身のInstagramを更新。キャミソールのワンピースから胸元を“チラリ”と覗かせた、健康的なセクシーショットを公開しながら、来年2月19日の写真集発売を報告しました」（芸能記者）これまで『あいこ日和』（2007年）、『あいこ便り』（2010年）と2冊の写真集をリリースしてきた皆藤。約16年ぶりに送り出す