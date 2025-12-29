2025年12月29日、韓国メディア・聯合ニュースは、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻・金建希（キム・ゴンヒ）被告が人事や選挙公認候補の選定に関与し、総額約3億7700万ウォン（約4000万円）相当の金品を受け取っていたと報じた。記事によると、金氏を巡る不正疑惑について、政府から独立して捜査を行ってきた特別検察官チームは捜査の結果、「金被告は22年以降、大統領の配偶者という立場を利用して、人事や選挙の公認候補