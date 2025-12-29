中国東北部の黒龍江省ハルビン市太陽島公園で12月27日、氷雪シーズンのブランドプロジェクトである第38回太陽島国際雪祭り（雪博会）が試験的に開園しました。今期の雪博会は、「氷天雪地 詩情画意（氷雪世界は詩情あふれ絵のように美しい）」をテーマに、敷地面積は150万平方メートル、使用される雪の総量は12万立方メートルに達しています。ネットで人気の大型雪だるまや迫力ある「哪吒（ナタ）」、ぽっちゃりしたパ