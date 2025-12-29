サッカー・Jリーグ、来季J1に昇格するジェフユナイテッド千葉は29日、小林慶行監督と来季の契約を更新したと発表しました。小林監督は就任3年目の今季、J2で3位に。その後、昇格プレーオフを勝ち抜きクラブを17年ぶりのJ1昇格に導きました。小林監督はクラブを通じ、「来シーズン、真っ黄色のフクアリで皆様にお会いできることを楽しみにしています」とコメントしています。▽小林慶行監督 コメント全文来シーズンも監督として指揮