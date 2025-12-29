◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。前回総合20位の日本大学。3年連続92回目の箱根路となります。チームのエースであるシャドラック キップケメイ選手を2区に起用。ここまで2大会連続で花の2区に出走し、区間10位、14位の成績を残しています。10月に開催された予選会では全体2位の快走で、チームの4位通過に貢献しまし