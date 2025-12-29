オリックスから戦力外になった福田周平外野手が２９日、自身のインスタグラムを更新。「このユニフォームを着て、バファローズの一員として戦えた日々は、僕にとって一生の誇りです。どんな時も背中を押してくれたファンの皆さん本当にありがとうございました。第二の人生、また一から頑張ります！！！」とつづり、１８〜２１年の「４」、２２〜２４年の「１」、２５年の「６５」の３つのユニホームの写真とともに現役引退を表明