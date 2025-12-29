室内の空気が乾燥すると喉や肌が不調になったり、インフルエンザや風邪がひきやすくなったり、ホコリが舞い上がりやすくなるなど、さまざまなデメリットが生じます。加えて、湿度が下がると体感温度が低く感じられ、エアコンの設定温度を高めにしがち。適切な湿度を保つことは、快適性の向上だけでなく、結果として省エネにつながります。 ということで、やはり冬は加湿器が必要なのですが、現在は驚くほど多くの加湿器が登場し