お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２９日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。アイドルグループ「ＭＥ：Ｉ」のメンバーが脱退した報道について言及した。ＭＥ：Ｉをめぐっては２２日、公式サイトを通じて、メンバーのＳＨＩＺＵＫＵ、ＣＯＣＯＲＯ、ＲＡＮ、ＫＯＫＯＮＡの４人が年内いっぱいで事務所とのマネジメント契約を満了し、グループのメンバーとしての活動を終了することを発表した。このニュースを人気企画「１人