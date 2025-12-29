川口オートの「スーパースターフェスタ２０２５〜ＳＧ第４０回スーパースター王座決定戦〜〜スーパースターシリーズ戦平尾昌晃杯〜」は２９日、３日目が開催された。１１、１２ＲでＳＳトライアル戦が行われ１１Ｒでは鈴木圭一郎（３１＝浜松）が３着。道中で青山周平と見応えのある競り合いを演じ、これを制した。機は「欲しいところが出ている感じはなかった。ヘッド周りの調整は少しだけ効果があったが激変はしてい