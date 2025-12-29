Image: Apple Apple（アップル）のオーバーイヤーヘッドフォンでおなじみのAirPods Max。気づけば発売から5年も経っていました。昨年9月にはUSB-Cポートを搭載し、本体カラーが刷新されたモデルが発売されましたが、これはマイナーアップデートにすぎず、今も新型AirPods Maxの登場に期待している方も多いのではないでしょうか。AirPods Max 2に期待したい新要素は？AirPods Max 2に最も期待