川口オートの「スーパースターフェスタ２０２５〜ＳＧ第４０回スーパースター王座決定戦〜〜スーパースターシリーズ戦平尾昌晃杯〜」は２９日、３日目の開催が行われた。森且行（５１＝川口）は９Ｒで４着に「スタート行けないとあんなもの」と淡々と振り返った。それでも準決勝戦進出を決めた。「エンジン的には余裕がある。でも、もう少し滑らかさは欲しいかな。エンジンは粗くなってきているし、手前の感じも怪しくな