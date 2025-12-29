川口オートのスーパースターフェスタは3日目を終えた。王座決定戦進出の条件は以下の通りだ。王座決定戦進出ボーダーを4走21点と推定すれば黒川京介、鈴木圭一郎、佐藤励、金子大輔、青山周平のポイント上位5人が無事故完走で安全圏。ポイント10位の篠原睦以下は厳しい状況となっており、実質的には佐藤摩弥、荒尾聡、中村雅人、佐藤貴也の4人のうち3人が進出するという構図だ。佐藤摩と荒尾は条件を意識した走りが可能