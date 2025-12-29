◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦山形明正1―3大分鶴崎（2025年12月29日ゼットエーオリプリスタジアム）山形明正は大分鶴崎に敗れ、県勢19年ぶりの初戦突破はならなかった。0―2の前半39分にFW春川聖のゴールで1点を返して食らい付くも、後半終了間際にPKで3点目を許して力尽きた。今年度から新潟や大宮などJクラブを率いた鈴木淳監督が就任。経験豊富な指揮官の下、2年ぶり2度目の出場を果たすも全国の壁は分厚か