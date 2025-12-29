女子プロレスのスターダムは29日、両国国技館で「STARDOMDREAMQUEENDOM2025」を行った。年忘れ！スターダムランブル（20人参加）にはスターダムの初期メンバーの愛川ゆず季がサプライズ登場。ゆずぽんキックなど往年の技も見せながら、現グラビアレスラーの姫ゆりあと対戦し、猛虎原爆固めで勝利した。その後はオーバーザ・トップ・ロープで敗れたものの、存在感を見せた。ゆずぽんは来年スターダム15周年に向け、1月21日