現役薬学部女子大生でグラビアアイドルの三橋くん（年齢非公表）が29日までにインスタグラムを更新し、Tバックランジェリー寝室ショットを公開した。新刊に掲載されている写真の中から1枚をアップ。イベント開催も告知している。写真では、淡い水色の下着を着用し、うつぶせ姿でベッドに寝そべっている。Tバックからのぞく、美しいヒップのラインが印象的だ。フォロワーからは「魅惑的」「めっちゃめっちゃかわいすぎる」「エンジ