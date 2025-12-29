SNSで流れてくる人んちの犬のだこちておねだり動画、めちゃくちゃ可愛いです。 うちのバンビちゃんは全くやってくれないのでね！何で飼い主がだこちておねだりを飼い犬にやらなきゃならんのか…。 バンビは気が乗らない時は絶対してくれない、何というか猫みたいな性格の犬なんですよね。性格だからしょうがないんだけど…諦めきれず毎日おねだりする飼い主です。