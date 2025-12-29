ママさんがお仕事を終えて帰る時、ワンコが駅までお迎えに来てくれて…？愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万2000回再生を突破しています。 【動画：夕方、駅までお迎えに来てくれた犬→気付いた瞬間に…愛情たっぷりの『おかえりなさい』】 ママさんのお迎えに来たワンコ Instagramアカウント「rasuco0430」に投稿されたのは、チワワの「プティ」ちゃんが仕事帰りのママさんのお迎えに来てくれた時の様子で