星野リゾートは、「BEB5門司港 by 星野リゾート」を2026年7月24日に開業する。建物は地上10階建てで、ホテル部分は3階から10階まで。客室は定員3名の「海峡ツイン」、最大4名で利用できる「ヤグラルーム」など全119室。全室が門司側の関門海峡に面した造りで、窓際にデイベッド「くつろぎ寝台」を設置した。館内にはカフェ、ショップ、レストラン、大浴場、有料駐車場25台分を備え、最上階に位置するパブリックスペース「TAMARIBA