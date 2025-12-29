¢¡¡Ö£Ê£ÒÅì³¤¿ä¤·Î¹£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó£Ó£Ô£Á£Ò£Ä£Ï£Í£Ä£Ò£Å£Á£Í£Ñ£Õ£Å£Å£Î£Ä£Ï£Í£²£°£²£µ¡×¢¦¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé¡»ÍÕ·î¡½¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡ü¡Ê£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬ÍÕ·î¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ëÂÐ·è¤Ç¥×¥í¥ì¥¹ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ä¤¹»Ò¤Ë£Ó£Î£Ó¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±Ç¯£¸·î£±£±Æü¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß