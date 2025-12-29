■『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』メディアデー（29日・都内ホテル）第3試合で篠塚辰樹と2年ぶりに再戦する冨澤大智が「やっと借りを返せる。篠塚にリベンジして僕の第1章を締めくくって、来年からRIZINフライ級チャンピオンを目指す第2章を始めていく」と意気込みを語った。【インタビュー動画】篠塚辰樹“因縁”冨澤大智を酷評「打撃が落ちた」MMAで余裕の勝利宣言「15分間かけてぶっ飛ばす」篠塚と冨澤は2年前