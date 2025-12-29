◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦帝京長岡５―０大社（２９日・ＮＡＣＫ）帝京長岡（新潟）が大社（島根）に５―０で大勝し、２回戦に駒を進めた。ゴールラッシュの主役は、エースナンバー１４番を背負うＭＦ和食陽向（わじき・ひなた、２年）だった。前半４０分に正確な右クロスでＭＦ樋口汐音（３年）の先制点を演出すると、２―０の後半２５分に利き足の左足、３３分に右足で２ゴール。終了間際には右ＣＫか