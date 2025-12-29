【カイロ＝田尾茂樹】イスラエルは２８日、レーザー光線でミサイルや無人機を撃ち落とす新たな対空防衛システム「アイアン・ビーム」を配備した。追尾用光線をミサイルに当てた上、強力な光線でミサイルを破壊する仕組み。軍事会社ラファエルと開発した。視界の悪い天候時に使いにくい面はあるが、短距離ミサイル迎撃用の対空防衛システム「アイアン・ドーム」に比べて格安で、併用して運用する方針だ。レーザー光線による迎