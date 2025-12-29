俳優高橋英樹（81）が29日、自身のブログを更新。新幹線の乗車券にまつわるトラブルを明かした。高橋は「何と言うことだ!新幹線チケットが!」とコメントし、ビリビリに破られた乗車券の写真を投稿した。続けて「紙食いドッグのプッチに食べられてしまったのです(泣)どうしよう!??!ちりぢりにして食べた本犬はどこ吹く風の表情」と愛犬により乗車券が破られたことを明かした。さらに「奥さんと食べ残しのチケットをセロテープ