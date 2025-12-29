「会社で勧められたから何となく財形貯蓄を続けているけれど、本当にこれでいいのだろうか？ 」「最近よく聞く積立NISAのほうが、将来はお金が増える気がする…」 そんな不安や疑問を持つ人は少なくありません。どちらも“コツコツ積み立てる”制度ですが、仕組みや期待できる結果は大きく異なります。今回は、財形貯蓄と積立NISAをシミュレーションで比較し、それぞれの特徴と向いている人を整理してみましょう。