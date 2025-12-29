◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。予選会3位突破の山梨学院大学。往路では予選会個人1位のキピエゴ選手(3年)を各チームのエースが集う2区で登録。4区には前回8区で区間3の阿部紘也選手(2年)が入りました。5区には大粼悟史監督が「(坂を)一人だけ段違いで上っていってみんなを突き放