コスプレイヤーのみならずタレントとしても大活躍中のえなこさんが、週刊少年チャンピオン新年4＋5号の表紙＆巻頭グラビアを飾りました。【写真】えなこさんが馬と並んで記念撮影？今回で24回目の登場となり、ダントツの最多出演となるえなこさん。2026年の干支である午年にちなんだ“えなこグラビア”を拝めば、新年から幸先良いこと間違いなしかも。両面BIGポスター付録が付属するほか、限定QUOカード応募者全員プレゼント企画も