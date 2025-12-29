カンボジア・タイ一般国境委員会（GBC）のカンボジア側は12月29日、タイ側に対し、来年1月第1週に国境画定に向けた測量作業の推進に関する緊急特別会議を開催するよう要請しました。カンボジア側の要請に対し、タイ側は回答していません。 両国は7月24日に国境地帯で武力衝突し、同28日に停戦に合意し、10月に和平共同宣言に署名しました。しかし12月7日に再び武力衝突し、同27日に再び停戦に合意しました。（提供/CRI）