44歳で高齢出産、小学生を育てるママに…声優で舞台女優の横山智佐(56)がYouTubeで近影を公開。ファンの反響を呼んでいる。俳優で演出家の丈が運営するYouTube「丈熱BAR」に出演。スパンコール付きのシャギーニットにプリーツロングスカートを合わせた、フェミニンで柔らかなスタイルで登場した。動画では恩師である声優・矢尾一樹との思い出や、声優を目指したきっかけなどをトーク。またプライベートでは44歳の高齢出産を