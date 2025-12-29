「ガールズグランプリ２０２５」（２９日、平塚）佐藤水菜（２７）＝神奈川・１１４期・Ｌ１＝ガールズグランプリ１４回目にして初の逃げ切りで１着。２０２３年の立川に続いて２回目の制覇を達成した。優勝賞金１５３０万円（副賞含む）とレクサスＵＸをゲット。平塚がホームの尾崎睦（神奈川）がしぶとく踏み続けて２着。３着には久米詩（静岡）が入った。佐藤が前人未踏の大記録を達成した。４月のオールガールズクラシッ