来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝に出場する２１チームの区間エントリーが２９日、発表された。区間登録をしている選手同士の交代はできないが、補欠と登録メンバーは１日４人、合計６人まで当日の変更が可能となっている。史上初となる２度目の３連覇を狙って「輝け大作戦」を掲げる青学大は、絶対エースの黒田朝日（４年）を補欠登録。８区には２年連続区間賞の塩出翔太（４年）を置き、山の特殊