【モデルプレス＝2025/12/29】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のNINGNING（ニンニン）が、「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）を体調不良により欠席すると発表。12月29日にaespaの公式サイトで発表され、物議を醸しているSNSの投稿内容にも言及した。【写真】2025年「紅白」初出場者集結◆aespaニンニン「紅白」欠席 3人での出演へ今回の発表では、体調不良が続いていたというニンニンについて「病