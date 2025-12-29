【モデルプレス＝2025/12/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が12月28日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つブラックコーデを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」参加JK「スタイル抜群すぎる」美脚全開のショーパン姿◆佐藤芹菜、ミニ丈ブラックコーデ披露佐藤は「“CAMPUS COLLECTION 2025 EAST”出演させて頂きました。2025年