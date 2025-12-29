ドル円１５６．３０近辺、ユーロドル１．１７７５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は156.30近辺、ユーロドルは1.1775近辺で推移している。ドル円はロンドン朝方に156.05レベルとわずかに安値を広げたが、156円の大台は維持している。その後、156.40近くまで反発も、買い余力は乏しく156円台前半での揉み合いに落ち着いている。ドル円は東京朝方に発表された日銀主な意見が利上げに前向きとの見方が優勢で