ゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は29日、戦闘終結後に米欧が提供する「安全の保証」を巡り、現在想定されている更新可能な「15年間」から「30〜50年間」へと期間を変更するようトランプ米大統領に要望したと記者団に明らかにした。ウクライナメディアが報じた。ゼレンスキー氏によると、28日に米南部フロリダ州でトランプ氏と会談した際、トランプ氏から米国が「強固な」安