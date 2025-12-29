第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）の区間エントリーが２９日行われ、出場２１チームが１０区間に選手を配置した。３連覇を狙う青学大は５、６区にルーキーを登録。駒大は６区に前回区間２位の伊藤蒼唯（あおい）（４年）を置き、国学院大は上原琉翔（りゅうと）（同）、中大は溜池一太（同）と、共にエースが２区に入った。来年１月２、３日の大会当日にも選手変更が可能で、各チームの駆け引き