脳内の私たちで私を褒める▶▶この作品を最初から読む汚家（おうち）で、片付けられない家族と長年暮らしてきたゆるりまいさん。そのコンプレックスからか、片付けに目覚めてからは、極力モノを持たないミニマリストに変貌しました。汚家ならではの苦労やまわりとの衝突など、ミニマリストの気持ちがわかる片付けエピソードを４コマ漫画形式でお届けします！※本記事はゆるりまい著の書籍『わたしのウチには、なんにもな