○広済堂ＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の9.87％にあたる1394万8400株(金額で64億9954万4400円)を上限に、12月30日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2025年12月29日］ 株探ニュース