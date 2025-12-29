タレントの塚本恋乃葉が、29日までにインスタグラムを更新。28日放送の『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）からオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】美女揃いの出川ガールズ（ほか3枚）塚本が「ドバイで貴重な体験を沢山させていただきました！」と投稿したのは、『世界の果てまでイッテQ！』で放送された企画「出川女子会 in ドバイ」のオフショット。写真には、夕日をバックに出川