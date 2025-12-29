大井競馬場で１２月２９日に行われた東京大賞典・Ｇ１の売り上げは９９億５０１７万１６００円で、地方競馬１レースでのレコードだった前年の９４億９２０７万７４００円を４・８％上回った。１日あたりの売り上げは１３９億３２３２万４７５０円で、前年比０・２％減だった。レースは７番人気で単勝７７３０円のディクテオン（セン７歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）がＧ１初制覇を決めた。断然人気のミッキー