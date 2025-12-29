年末年始といえば、家でのんびり過ごすはずが、帰省や親戚の集まりでかえって普段よりも疲れてしまう……なんてこと、ありませんか？ 今回は、そんな忙しない年末年始にまつわる、筆者の知人のエピソードをご紹介します。 「実家に帰ります」突然の爆弾発言 去年の秋ごろ、息子夫婦が我が家に遊びに来たときのことです。息子の妻、A子さんが突然切り出しました。 「今年の年末年始は、こちらには滞在しません。実家に帰