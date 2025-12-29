プロレス団体「ドラディション」を主宰するプロレスラーの藤波辰爾が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「昨日72歳になったぞ！」とのポストとともに、驚異の肉体を披露した。 【写真】72歳の体ちゃうぞ！まさにバッキバキ 1971年（昭和46）に日本プロレスで初マットを踏み、2026年にデビュー55周年を迎える藤波は「たくさんのお祝いありがとう！まだまだやりたいことが多すぎる！これからも一緒にプ