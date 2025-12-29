TBSの宇賀神メグアナウンサーが29日、自身のインスタグラムを更新。前日の28日に30歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】カワイイ～赤ちゃんの頃のあどけない表情 「昨日、30歳になりました。」と投稿。「温かいお祝いメッセージを頂きまして本当にありがとうございます。」と感謝。「年齢を重ねるにつれ多くの方に支えられ、励まされながら歩んできたことを改めて実感しています。」と記し