北海の島谷制勝監督、大敗も「誇りを持って北海道に帰りたいと思います」北海（北海道）は12月29日、全国高校サッカー選手権の1回戦で大津（熊本）に1-7で大敗を喫した。試合開始早々に先制に成功したものの、前半のうちに逆転を許すと、数的不利に陥った後半は防戦一方。島谷制勝監督は大津を「スーパーサイヤ人」と評し、「誇りを持って北海道に帰りたい」と語った。北海道予選の決勝では、本命と言われていた札幌大谷を1-0