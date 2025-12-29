最初は“青”じゃなかった！クルマのボディカラーのなかでも、白や黒・シルバーなど以外の有彩色で、これまで最も人気だったのが赤系の色です。しかし、近年はEVやハイブリッドカーの普及もあって、いまや一番人気の有彩色は青系のカラーとなっています。空や水のイメージを持つ青は、環境意識の高まりから、メーカーとしてもイメージカラーに据える例が増えています。【コイツか！】これが「青いスバル」の元ネタです！（写真で